Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 670 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 5 milyon 599 bin 50 lira oldu. Türkiye'ye 96 milyon 581 bin 475 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 670 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 599 bin 50 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 296 bin 213 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 670 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 579 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 153 lira 77 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 186 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 96 milyon 581 bin 475 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 97 milyon 70 bin 622 metreküp olarak kayıtlara geçti.