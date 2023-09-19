Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 31 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 2 milyon 496 bin 814 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 496 bin 814 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 3 milyon 472 bin 724 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 678 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 258 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 162 lira 23 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 194 lira 39 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 127 bin 734 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 279 bin 203 metreküp olarak kayıtlara geçti.