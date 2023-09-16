Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 680 lira 85 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 10 milyon 19 bin 886 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 680 lira 85 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 19 bin 886 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 165 bin 805 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 680 lira 85 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 35 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 164 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 196 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 108 milyon 57 bin 930 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 959 bin 793 metreküp olarak kayıtlara geçti.