Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 665 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 4 milyon 165 bin 805 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 665 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 165 bin 805 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 19 milyon 911 bin 737 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 665 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 431 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 148 lira 96 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 182 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 106 milyon 889 bin 311 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 148 bin 325 metreküp olarak kayıtlara geçti.