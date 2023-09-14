Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 596 lira 13 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 75 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 116 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 101 milyon 175 bin 955 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 596 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 19 milyon 911 bin 737 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 66 bin 619 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 596 lira 13 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 75 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 75 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 116 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 175 bin 955 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 101 milyon 456 bin 947 metreküp olarak kayıtlara geçti.