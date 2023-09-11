Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 42 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 7 milyon 883 bin 454 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 42 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 883 bin 454 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 27 milyon 442 bin 566 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 688 lira 42 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 814 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 172 lira 84 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 204 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 538 bin 175 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 105 milyon 105 bin 256 metreküp olarak kayıtlara geçti.