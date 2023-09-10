Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 138 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 173 lira 30 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 111 milyon 880 bin 333 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 27 milyon 442 bin 566 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 21 milyon 979 bin 67 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 656 lira 10 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 842 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 138 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 173 lira 30 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 880 bin 333 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 265 bin 909 metreküp olarak kayıtlara geçti.