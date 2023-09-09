Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 695 lira 24 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 21 milyon 979 bin 67 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 695 lira 24 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 21 milyon 979 bin 67 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 268 bin 28 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 695 lira 24 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 267 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 180 lira, satış fiyatı ise 9 bin 210 lira 48 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 340 bin 406 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 464 bin 25 metreküp olarak kayıtlara geçti.