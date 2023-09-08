Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 724 lira 55 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 8 milyon 268 bin 28 lira oldu. Türkiye'ye 103 milyon 370 bin 27 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 724 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 268 bin 28 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 858 bin 778 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 724 lira 55 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 850 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 210 lira 78 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 238 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 103 milyon 370 bin 27 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 985 bin 327 metreküp olarak kayıtlara geçti.