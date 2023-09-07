Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 739 lira 95 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 8 milyon 858 bin 778 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 739 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 858 bin 778 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 495 bin 53 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 739 lira 95 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 909 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 226 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 252 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 906 bin 192 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 671 bin 355 metreküp olarak kayıtlara geçti.