Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 750 lira 66 kuruş olarak belirlendi. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 238 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 263 lira 13 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 110 milyon 959 bin 741 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 750 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 495 bin 53 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 4 milyon 601 bin 842 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 750 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 461 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 238 lira 19 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 263 lira 13 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 959 bin 741 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 859 bin 582 metreküp olarak kayıtlara geçti.