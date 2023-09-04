Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 754 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Piyasa hacmi ise 10 milyon 729 bin 466 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 754 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 10 milyon 729 bin 466 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 25 milyon 329 bin 336 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 754 lira 54 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 100 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 242 lira 27 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 266 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 768 bin 915 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 495 bin 645 metreküp olarak kayıtlara geçti.