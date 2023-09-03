Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 783 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 25 milyon 329 bin 336 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 783 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 25 milyon 329 bin 336 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 15 milyon 887 bin 860 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 783 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 589 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 272 lira 61 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 294 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 132 milyon 577 bin 830 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 130 milyon 520 bin 191 metreküp olarak kayıtlara geçti.