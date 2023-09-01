Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 520 lira 31 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 28 milyon 151 bin 557 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 520 lira 31 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 28 milyon 151 bin 557 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 30 milyon 539 bin 769 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 520 lira 31 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 957 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 996 lira 33 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 44 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 118 milyon 164 bin 571 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 120 milyon 266 bin 86 metreküp olarak kayıtlara geçti.