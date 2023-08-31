Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 414 lira 22 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 30 milyon 539 bin 769 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 414 lira 22 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 539 bin 769 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 27 milyon 650 bin 520 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 414 lira 22 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 244 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 884 lira 93 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 943 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 524 bin 318 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 650 bin 308 metreküp olarak kayıtlara geçti.