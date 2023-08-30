Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 352 lira 59 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 27 milyon 650 bin 520 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 352 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 27 milyon 650 bin 520 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 55 milyon 204 bin 950 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 352 lira 59 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 956 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 820 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 884 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 206 bin 431 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 6 bin 443 metreküp olarak kayıtlara geçti.