Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 315 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 55 milyon 204 bin 950 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 315 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 55 milyon 204 bin 950 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 56 milyon 591 bin 145 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 315 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 5 milyon 925 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 781 lira 13 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 849 lira 59 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 135 milyon 397 bin 895 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 132 milyon 932 bin 918 metreküp olarak kayıtlara geçti.