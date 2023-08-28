Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 314 lira 18 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 56 milyon 591 bin 145 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 314 lira 18 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 56 milyon 591 bin 145 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 57 milyon 712 bin 140 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 314 lira 18 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 75 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 779 lira 89 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 848 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 121 milyon 524 bin 318 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 122 milyon 650 bin 308 metreküp olarak kayıtlara geçti.