Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 85 lira olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 31 milyon 324 bin 645 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 85 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 31 milyon 324 bin 645 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 34 milyon 996 bin 751 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 85 lira, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 448 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 539 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 630 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 116 milyon 66 bin 793 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 116 milyon 511 bin 290 metreküp olarak kayıtlara geçti.