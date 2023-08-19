Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 412 lira 26 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 31 milyon 937 bin 239 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 412 lira 26 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 31 milyon 937 bin 239 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 37 milyon 439 bin 249 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 412 lira 26 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 393 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 882 lira 87 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 941 lira 65 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 180 bin 781 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 125 milyon 105 bin 496 metreküp olarak kayıtlara geçti.