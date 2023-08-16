Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 832 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi 30 milyon 443 bin 171 lira oldu. Türkiye'ye dün 109 milyon 815 bin 412 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 832 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 443 bin 171 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 36 milyon 823 bin 235 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 832 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 96 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 324 lira 2 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 340 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 109 milyon 815 bin 412 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 652 bin 629 metreküp olarak kayıtlara geçti.