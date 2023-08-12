Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 940 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 25 milyon 536 bin 842 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 940 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 25 milyon 536 bin 842 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 4 milyon 957 bin 725 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 940 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 569 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 437 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 443 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 134 milyon 733 bin 695 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 462 bin 234 metreküp olarak kayıtlara geçti.