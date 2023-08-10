Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 910 lira 61 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 66 milyon 817 bin 318 lira oldu. Türkiye'ye 133 milyon 262 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 910 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 817 bin 318 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 56 milyon 553 bin 354 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 910 lira 61 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 742 metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 406 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 415 lira 8 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 133 milyon 262 bin 94 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 127 milyon 935 bin 826 metreküp olarak kayıtlara geçti.