Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 69 lira 44 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 73 milyon 165 bin 5 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 69 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 73 milyon 165 bin 5 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 45 milyon 301 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 69 lira 44 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 266 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 572 lira 91 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 565 lira 97 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 327 bin 667 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 301 bin 5 metreküp olarak kayıtlara geçti.