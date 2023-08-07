Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 116 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 45 milyon 301 bin 150 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 116 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 301 bin 150 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 63 milyon 559 bin 257 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 116 lira 36 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 478 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 622 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 610 lira 54 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 98 milyon 906 bin 461 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 100 milyon 4 bin 508 metreküp olarak kayıtlara geçti.