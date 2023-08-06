Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 74 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 63 milyon 559 bin 257 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 74 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 63 milyon 559 bin 257 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 56 milyon 455 bin 907 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 74 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 309 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 578 lira 10 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 570 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 185 bin 443 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 133 bin 884 metreküp olarak kayıtlara geçti.