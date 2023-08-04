Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 839 lira 37 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 24 milyon 371 bin 34 lira oldu. Türkiye'ye 115 milyon 408 bin 657 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 839 lira 37 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 24 milyon 371 bin 34 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 17 milyon 988 bin 780 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 839 lira 37 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 477 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 331 lira 34 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 347 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 115 milyon 408 bin 657 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 263 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.