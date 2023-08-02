Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 912 lira 98 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, toplam işlem hacmi 11 milyon 538 bin 675 lira oldu. Türkiye'ye 111 milyon 339 bin 223 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 912 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 11 milyon 538 bin 675 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 34 milyon 630 bin 345 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 912 lira 98 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 164 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 408 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 417 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 339 bin 223 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 113 milyon 379 bin 355 metreküp olarak kayıtlara geçti.