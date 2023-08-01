Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 49 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 34 milyon 630 bin 345 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 49 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 630 bin 345 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 45 milyon 588 bin 220 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 49 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 446 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 551 lira 80 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 546 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 302 bin 692 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 108 milyon 787 bin 600 metreküp olarak kayıtlara geçti.