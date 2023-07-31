Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 45 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 45 milyon 588 bin 220 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 45 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 45 milyon 588 bin 220 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 15 milyon 18 bin 124 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 45 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 538 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 548 lira 18 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 543 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 111 milyon 985 bin 254 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 107 milyon 835 bin 428 metreküp olarak kayıtlara geçti.