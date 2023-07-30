Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 880 lira 34 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 15 milyon 18 bin 124 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 880 lira 34 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 15 milyon 18 bin 124 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 36 milyon 313 bin 484 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 880 lira 34 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 520 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 374 lira 36 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 386 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 112 milyon 395 bin 953 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 58 bin 863 metreküp olarak kayıtlara geçti.