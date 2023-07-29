Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 897 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 36 milyon 313 bin 484 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 897 lira 38 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 36 milyon 313 bin 484 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 48 milyon 773 bin 540 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 897 lira 38 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 669 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 392 lira 25 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 402 lira 51 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 498 bin 216 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 15 bin 570 metreküp olarak kayıtlara geçti.