Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 909 lira 20 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 48 milyon 773 bin 540 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 909 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 48 milyon 773 bin 540 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 18 milyon 606 bin 329 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 909 lira 20 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 922 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 404 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 413 lira 74 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 489 bin 546 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 128 bin 47 metreküp olarak kayıtlara geçti.