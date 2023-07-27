Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 580 lira 79 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 18 milyon 606 bin 329 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 580 lira 79 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 18 milyon 606 bin 329 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 30 milyon 9 bin 650 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 580 lira 79 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 942 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 59 lira 83 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 101 lira 75 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 76 bin 656 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 826 bin 201 metreküp olarak kayıtlara geçti.