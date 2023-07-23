Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 38 milyon 454 bin 100 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 110 milyon 607 bin 72 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 38 milyon 454 bin 100 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 29 milyon 605 bin 448 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 50 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 4 milyon 48 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 974 lira 48 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 24 lira 53 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 607 bin 72 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 110 milyon 173 bin 533 metreküp olarak kayıtlara geçti.