Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 94 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 22 milyon 210 bin 860 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 110 milyon 21 bin 310 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 22 milyon 210 bin 860 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 620 bin 350 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 499 lira 94 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 338 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 974 lira 94 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 24 lira 94 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 21 bin 310 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 111 milyon 167 bin 48 metreküp olarak kayıtlara geçti.