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Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Ekonomi Haberleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 464 lira 63 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 355 bin 317 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 835 bin 74 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 464 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 94 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 937 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 991 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 464 lira 63 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 10 milyon 355 bin 317 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 38 milyon 835 bin 74 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 464 lira 63 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 94 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 937 lira 86 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 991 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

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