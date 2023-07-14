Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 421 lira 86 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 26 milyon 673 bin 816 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 421 lira 86 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 26 milyon 673 bin 816 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 24 milyon 678 bin 375 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 421 lira 86 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 831 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 892 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 950 lira 77 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 401 bin 240 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 102 milyon 597 bin 229 metreküp olarak kayıtlara geçti.