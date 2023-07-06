Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 221 lira 40 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 81 milyon 262 bin 365 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 110 milyon 358 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 221 lira 40 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 81 milyon 262 bin 365 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 69 milyon 470 bin 109 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 221 lira 40 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 8 milyon 812 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 682 lira 47 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 760 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 358 bin 162 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 103 milyon 29 bin 160 metreküp olarak kayıtlara geçti.