Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 230 lira 33 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 64 milyon 658 bin 505 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 52 milyon 772 bin 465 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 230 lira 33 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 64 milyon 658 bin 505 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 81 milyon 403 bin 583 olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 230 lira 33 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 5 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 691 lira 85 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 768 lira 81 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 52 milyon 772 bin 465 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 52 milyon 832 bin 675 metreküp olarak kayıtlara geçti.