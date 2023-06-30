Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 159 lira 82 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 65 milyon 630 bin 72 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 39 milyon 564 bin 728 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 159 lira 82 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 65 milyon 630 bin 72 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 79 milyon 365 bin 395 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 159 lira 82 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 165 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 617 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 701 lira 83 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 39 milyon 564 bin 728 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 40 milyon 264 bin 781 metreküp olarak kayıtlara geçti.