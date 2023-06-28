Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 93 lira 89 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 87 milyon 445 bin 400 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 93 lira 89 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 87 milyon 445 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 83 milyon 399 bin 315 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 93 lira 89 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 616 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 548 lira 58 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 639 lira 20 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 47 milyon 764 bin 92 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 45 milyon 493 bin 973 metreküp olarak kayıtlara geçti.