Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 770 lira 5 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 36 milyon 823 bin 235 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 770 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 36 milyon 823 bin 235 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 37 milyon 124 bin 70 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 770 lira 5 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 769 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 258 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 281 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 114 milyon 889 bin 596 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 115 milyon 287 bin 602 metreküp olarak kayıtlara geçti.