Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatı Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 9 bin 246 lira 68 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 60 milyon 380 bin 150 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 64 milyon 658 bin 505 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 246 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 530 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 709 lira, satış fiyatı ise 8 bin 784 lira 35 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 52 milyon 720 bin 507 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 53 milyon 581 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı, 9 bin 246 lira 68 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 60 milyon 380 bin 150 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 64 milyon 658 bin 505 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 246 lira 68 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 6 milyon 530 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 709 lira, satış fiyatı ise 8 bin 784 lira 35 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 52 milyon 720 bin 507 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 53 milyon 581 bin 671 metreküp olarak kayıtlara geçti.