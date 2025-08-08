Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatı 14 Bin 412 Lira 66 Kuruş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 14 bin 412 lira 66 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 20 milyon 71 bin 919 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 20 milyon 150 bin 335 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 412 lira 66 kuruş, gaz ticaret miktarı da 1 milyon 393 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 133 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 692 lira 3 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 280 bin 74 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 137 milyon 797 bin 661 metreküp olarak kayıtlara geçti.