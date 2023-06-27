Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 46 Lira 47 Kuruş

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 46 lira 47 kuruş olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi ise 83 milyon 399 bin 315 lira olarak gerçekleşti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 46 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 83 milyon 399 bin 315 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 74 milyon 632 bin 268 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 46 lira 47 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 9 milyon 219 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 498 lira 79 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 594 lira 15 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 56 milyon 553 bin 239 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 56 milyon 825 bin 186 metreküp olarak kayıtlara geçti.