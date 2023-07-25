Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 9 bin 450 lira olarak belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 450 lira olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 27 milyon 924 bin 743 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 110 milyon 511 bin 99 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 450 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 27 milyon 924 bin 743 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 22 milyon 322 bin 530 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 450 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 955 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 922 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 977 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 110 milyon 511 bin 99 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 109 milyon 234 bin 289 metreküp olarak kayıtlara geçti.