Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 400 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, işlem hacmi 26 milyon 914 bin 471 lira oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 26 milyon 914 bin 471 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 13 milyon 738 bin 644 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 400 lira, gaz ticaret miktarı ise 2 milyon 863 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 10 bin 93 lira 57 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 930 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 101 bin 857 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 104 milyon 848 bin 136 metreküp olarak kayıtlara geçti.