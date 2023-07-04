Spot doğal gaz piyasasında referans fiyat 9 bin 200 lira olarak belirlendi

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 200 lira olarak belirlendi. Toplam işlem hacmi 66 milyon 537 bin 805 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'ye 83 milyon 903 bin 525 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 66 milyon 537 bin 805 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 60 milyon 380 bin 150 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 200 lira, gaz ticaret miktarı ise 7 milyon 232 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 660 lira, satış fiyatı ise 8 bin 740 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 83 milyon 903 bin 525 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 488 bin 612 metreküp olarak kayıtlara geçti.