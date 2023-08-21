Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyat 9 Bin 193 Lira

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 996 bin 751 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 40 milyon 452 bin 240 lira olarak açıklanmıştı. Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 807 bin metreküp oldu. Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 652 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 733 lira 36 kuruş olarak belirlendi. Türkiye'ye dün 120 milyon 190 bin 969 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 576 bin 854 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 34 milyon 996 bin 751 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 40 milyon 452 bin 240 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 9 bin 193 lira, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 807 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 652 lira 66 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 733 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 120 milyon 190 bin 969 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 119 milyon 576 bin 854 metreküp olarak kayıtlara geçti.